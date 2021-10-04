Российский актер Лещуков назвал имя убийцы певца Игоря Талькова
Телохранитель певицы Азизы Игорь Малахов — убийца певца Игоря Талькова. Об этом заявил российский актер Николай Лещуков в эфире телеканала НТВ.
«Я посмотрел фильм-расследование по поводу убийства музыканта и говорю Игорю: "Вот опять показывали". На что он заявляет: "Им что делать нечего, снимать нечего? Кто убил, кто убил? Да я убил!"», — поделился Лещуков.
По словам Лещукова, Малахов признался, что не хотел никаких скандалов в день гибели Талькова и сожалел о случившемся.
Актер рассказал, что трагедия произошла, когда Азиза попросила Малахова договориться с Тальковым, чтобы тот заменил певицу на разогреве концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Это стало причиной конфликта, после которого охранник выстрелил в артиста, отмечает РИА ФАН.
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