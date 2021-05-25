Опубликована расшифровка переговоров пилота Ryanair с минским диспетчером

Диспетчер аэропорта Минска сообщил командиру экипажа самолета Ryanair о заложенной на борту бомбе в 9:30. Это следует из расшифровки переговоров, которую опубликовал департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Согласно представленным данным, сообщение о заложенном взрывном устройстве на борту диспетчер повторил дважды. Он пояснил, что бомбу могут активировать, когда борт полетит над Вильнюсом.