Юрист оценил ситуацию с «ложным звонком» в деле Протасевича
Адвокат Виталий Корыстов из коллегии «Тарло и партнеры» в интервью НСН усомнился, что власти Белоруссии найдут человека, сообщившего о бомбе на борту самолета.
В действиях белорусских авиадиспетчеров, посадивших самолет из-за сообщений о бомбе на борту, нет ничего противозаконного. Об этом рассказал адвокат Виталий Корыстов из коллегии «Тарло и партнеры» в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«В Белоруссии возбуждено уголовное дело из-за заведомо ложного сообщения о минировании самолета. По крайней мере, так видно из официальных сообщений. Это обстоятельство обязывало диспетчеров к тем действиям, которые они совершали в рамках должностных обязанностей. Поэтому искать в их деятельности какие-то нарушения нет смысла. Весь вопрос к тому, кто сообщил об этом факте. Найдут его или нет? Остается только догадываться», - добавил он.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка, а также в возбуждении социальной вражды.
Между тем, Евросоюз и США обвинили власти Белоруссии в намеренной инсценировке ситуации для задержания Протасевича.
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