Юрист оценил ситуацию с «ложным звонком» в деле Протасевича

В действиях белорусских авиадиспетчеров, посадивших самолет из-за сообщений о бомбе на борту, нет ничего противозаконного. Об этом рассказал адвокат Виталий Корыстов из коллегии «Тарло и партнеры» в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«В Белоруссии возбуждено уголовное дело из-за заведомо ложного сообщения о минировании самолета. По крайней мере, так видно из официальных сообщений. Это обстоятельство обязывало диспетчеров к тем действиям, которые они совершали в рамках должностных обязанностей. Поэтому искать в их деятельности какие-то нарушения нет смысла. Весь вопрос к тому, кто сообщил об этом факте. Найдут его или нет? Остается только догадываться», - добавил он.