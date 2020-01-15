Определены личности 148 погибших в авиакатастрофе в Иране
Судмедэксперты установили личности 148 погибших при крушении самолета украинских авиалиний в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, из 148 тел 57 уже переданы их близким. Для определения личностей погибших специалисты проводили анализ ДНК. Отмечается, что их поименный список опубликован на сайте организации судебной медицины Ирана.
Самолет с рейсом Тегеран-Киев разбился через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту самолета 176 человек погибли. Позже стало известно, что причиной крушения лайнера стали ракеты, выпущенные по ошибке иранскими военными.
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