Оппозиционер Яшин задержан в Москве

По её словам, Яшин был задержан у Новодевичьего монастыря. Депутата доставили в ОМВД «Лужники». Его адвокат тоже сообщил, что депутат находится в этом отделе МВД.

Полицейские составили в отношении оппозиционера протокол по статье о невыполнении законных требований полицейского.

В мае Яшин сообщил, что на него были составлены четыре протокола по статье КоАП РФ о дискредитации армии и воспрепятствовании проведению спецоперации.

