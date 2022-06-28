Оппозиционер Яшин задержан в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина, сообщает ТАСС со ссылкой на журналистку Ирину Баблоян, которая стала свидетелем задержания политика.

На Илью Яшина составили четыре протокола о дискредитации ВС РФ

По её словам, Яшин был задержан у Новодевичьего монастыря. Депутата доставили в ОМВД «Лужники». Его адвокат тоже сообщил, что депутат находится в этом отделе МВД.

Полицейские составили в отношении оппозиционера протокол по статье о невыполнении законных требований полицейского.

В мае Яшин сообщил, что на него были составлены четыре протокола по статье КоАП РФ о дискредитации армии и воспрепятствовании проведению спецоперации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: фото из твиттера
ТЕГИ:ОппозицияИлья Яшин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры