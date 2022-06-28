Оппозиционер Яшин задержан в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина, сообщает ТАСС со ссылкой на журналистку Ирину Баблоян, которая стала свидетелем задержания политика.
По её словам, Яшин был задержан у Новодевичьего монастыря. Депутата доставили в ОМВД «Лужники». Его адвокат тоже сообщил, что депутат находится в этом отделе МВД.
Полицейские составили в отношении оппозиционера протокол по статье о невыполнении законных требований полицейского.
В мае Яшин сообщил, что на него были составлены четыре протокола по статье КоАП РФ о дискредитации армии и воспрепятствовании проведению спецоперации.
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