Оперштаб: В Москве умерли еще 48 пациентов с COVID-19
В Москве скончались 48 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram.
Оперштаб напоминает жителям о необходимости вызывать врача и соблюдать изоляцию при первых симптомах простуды или ОРВИ. Штаб передает, что самолечение опасно для жизни заболевшего.
По состоянию на четверг 18 июня в России зафиксировано 7 790 новых случаев COVID-19, зарегистрировано 182 летальных исхода.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
561 тыс.+7 790 / сут.
Умерли
7 660+182 / сут.
Выздоровели
314 тыс.+9 621 / сут.
- Умер экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев
- Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала
- Число умерших от COVID-19 в мире превысило 450 тысяч
- Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение
- Росгвардия: Расстрелявший семью на севере Москвы владел оружием законно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru