Оперштаб: В Москве умерли еще 48 пациентов с COVID-19

В Москве скончались 48 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram.

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Оперштаб напоминает жителям о необходимости вызывать врача и соблюдать изоляцию при первых симптомах простуды или ОРВИ. Штаб передает, что самолечение опасно для жизни заболевшего.

По состоянию на четверг 18 июня в России зафиксировано 7 790 новых случаев COVID-19, зарегистрировано 182 летальных исхода.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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