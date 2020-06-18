Оперштаб: В Москве умерли еще 48 пациентов с COVID-19

Оперштаб напоминает жителям о необходимости вызывать врача и соблюдать изоляцию при первых симптомах простуды или ОРВИ. Штаб передает, что самолечение опасно для жизни заболевшего.

По состоянию на четверг 18 июня в России зафиксировано 7 790 новых случаев COVID-19, зарегистрировано 182 летальных исхода.

