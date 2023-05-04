Источник сообщил о четырех дронах, атаковавших Ильский НПЗ на Кубани
4 мая 202310:43
Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел из-за падения четырех беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что на Ильском НПЗ загорелись резервуары с нефтепродуктами. Возгорание возникло из-за удара дрона, пишет «Свободная пресса». Пожар на площади 400 кв. м вскоре потушили, пишет RT.
Как отметил собеседник РИА Новости, объект атаковали несколько БПЛА, «было четыре штуки». Один из дронов не взорвался, его «еще подорвут».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru