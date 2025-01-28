Оперштаб: На «Волгонефти-239» завершили очистку от остатков мазута

Эксперты завершили окончательную очистку танков и отсеков от остатков мазута на корме танкера «Волгонефть-239», сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

С пляжей Кубани и Крыма собрали свыше 176 тысяч тонн песка с мазутом

Там указали, что битумовозы перекачали и вывезли точечные остатки и смеси нефтепродуктов. Теперь предстоит утилизировать корму судна.

Ранее стало известно, что песок с мазутом не будут завозить в Семикаракорск Ростовской области, куда ранее незаконно доставили первую партию загрязненного грунта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минтранс РФ
ТЕГИ:ПроисшествияЭкология

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