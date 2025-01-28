Оперштаб: На «Волгонефти-239» завершили очистку от остатков мазута
28 января 202500:33
Эксперты завершили окончательную очистку танков и отсеков от остатков мазута на корме танкера «Волгонефть-239», сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Там указали, что битумовозы перекачали и вывезли точечные остатки и смеси нефтепродуктов. Теперь предстоит утилизировать корму судна.
Ранее стало известно, что песок с мазутом не будут завозить в Семикаракорск Ростовской области, куда ранее незаконно доставили первую партию загрязненного грунта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Оперштаб: На «Волгонефти-239» завершили очистку от остатков мазута
- Журналист Таибби: Взрывы на «Северных потоках» могли привести к ядерной войне
- Журналист Карлсон: Госдеп делал все, чтобы ускорить начало войны между США и Россией
- Ассоциация городов Украины сообщила о массовых задержаниях и арестах мэров
- Актриса Алиса Фрейндлих сообщила о проблемах со здоровьем
- Зеленский назвал отказ Украины от ядерного оружия «тупым шагом»
- Системы ПВО сбили пять дронов ВСУ над тремя регионами
- СМИ: Дания выделит $2,1 миллиарда на усиление военного присутствия в Арктике
- СМИ: Европа переживает последствия политики Трампа
- Турция ожидает урегулирования ситуации с российскими военными базами в Сирии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru