Оперштаб: 13 человек умерли от коронавируса в Москве

В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 13 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.

ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 226 тысяч человек

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 271.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 428 новых случаев коронавируса, из них 531 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 752 тысяч.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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