ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 226 тысяч человек
Количество случаев заражений коронавирусной инфекции за минувшие сутки увеличилось на 226 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.
Таким образом, общее число заразившихся инфекцией, по данным организации, увеличилось до 13,3 млн человек. За минувшие сутки от коронавируса умерли более 5,5 тысяч пациентов, после чего общее число летальных исходов превысило 580 тысяч.
Отмечается, что больше всего случаев заражения зафиксировано на американском континенте - 7 016 851, в Европе - 2 987 256 заразившихся, в Восточно-Средиземноморском регионе - 1 331 893.
ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта текущего года.
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753 тыс.+6 428 / сут.
Умерли
11 937+167 / сут.
Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru