Оператор «Северных потоков» заявил о разрушениях сразу на трех нитках системы
Разрушения произошли одновременно на трех ветках морских газопроводов системы «Северный поток», ситуация оценивается как беспрецедентная. Такое заявление распространила компания – оператор Nord Stream AG.
Как подчёркивается в сообщении, сроки восстановления газопроводов пока нельзя точно оценить и прогнозировать. Днём ранее появилась информация о резком падении давления в обеих нитках «Северного потока» и одной ветке нефункционирующего «Северного потока-2».
Так, по данным оператора трубопровода, давление упало сразу со 105 до 7 бар из-за появившегося отверстия в трубе в районе острова Борнхольм, принадлежащего Дании.
По одной из версий, ЧП могло произойти из-за диверсии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Этого также не исключил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он с тревогой констатировал, что ситуация влияет на энергетическую безопасность целого европейского континента.
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