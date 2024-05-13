МЧС России: Из-под завалов дома в Белгороде извлекли пятнадцатого погибшего
13 мая 202404:01
Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде, который был обстрелян Вооруженными силами Украины, еще одного погибшего, сообщает пресс-служба МЧС России.
Количество жертв удара выросло до 15.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Они несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.
Ранее стало известно о 14 погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru