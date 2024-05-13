МЧС России: Из-под завалов дома в Белгороде извлекли пятнадцатого погибшего

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Тело 13 погибшего найдено под завалами обрушившегося дома в Белгороде

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Поисково-спасательные работы продолжаются. Они несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде, который был обстрелян Вооруженными силами Украины, еще одного погибшего, сообщает пресс-служба МЧС России.

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