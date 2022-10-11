ООН считает эскалацией взрыв на Крымском мосту

По его словам, к этому относится и инцидент с Крымским мостом. «То, что мы наблюдаем с выходных, в последние дни — это эскалация. Мы также видим тенденцию к увеличению количества атак на гражданскую инфраструктуру. Это тоже неприемлемо», — сказал он.

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что ракетные удары российских вооруженных сил представляют собой очередную эскалацию ситуации вокруг Украины.

