ООН считает эскалацией взрыв на Крымском мосту
ООН фиксирует эскалацию напряженности в ситуации вокруг Украины, сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, к этому относится и инцидент с Крымским мостом. «То, что мы наблюдаем с выходных, в последние дни — это эскалация. Мы также видим тенденцию к увеличению количества атак на гражданскую инфраструктуру. Это тоже неприемлемо», — сказал он.
Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что ракетные удары российских вооруженных сил представляют собой очередную эскалацию ситуации вокруг Украины.
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