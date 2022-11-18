ООН изучает видео с 10 убитыми российскими военнопленными
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) изучает видеозаписи с российскими военнопленными, предположительно убитыми украинскими военными.
Об этом сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл заявила РИА Новости. По ее словам, она связалась с коллегами, которые сообщили, что «знают об этих видео и изучают их».
Раннее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих. В сообщении ведомства говорится, что «это преступление никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».
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