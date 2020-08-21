Юрист ФБК: В вещах Навального нашли опасный для окружающих яд

По его словам, вещество опасно и для окружающих, причём настолько, что врачам рекомендовали надевать костюмы защиты.

Навальный находится в коме. Он был госпитализирован с борта самолёта, где ему стало плохо по пути из Томска в Москву. Представители оппозиционера предполагали, что его могли отравить чем-то, подмешанным в чай, однако для следствия это лишь она из версий.

Сегодня главный врач БСМП-1 Александр Мураховский заявил, что состояние политика нестабильное и транспортировать его нельзя. Он также отметил, что взятые в первый день анализы – отрицательные, исследования на другие вещества продолжатся в течение примерно двух суток.

Лечащий врач Навального Анастасия Васильева утверждает, что сотрудники полиции прямо при них показали главврачу название вещества. Оно публично не разглашается.

