Юрист ФБК: В вещах Навального нашли опасный для окружающих яд
Представитель транспортной полиции зашла в кабинет к главному врачу омской БСМП-1 и сообщила ему, что в вещах оппозиционера Алексея Навального найдено смертельно опасное вещество. Об этом журналистам сообщил соратник политика, юрист ФБК Иван Жданов, сообщает портал NGS55.RU.
По его словам, вещество опасно и для окружающих, причём настолько, что врачам рекомендовали надевать костюмы защиты.
Навальный находится в коме. Он был госпитализирован с борта самолёта, где ему стало плохо по пути из Томска в Москву. Представители оппозиционера предполагали, что его могли отравить чем-то, подмешанным в чай, однако для следствия это лишь она из версий.
Сегодня главный врач БСМП-1 Александр Мураховский заявил, что состояние политика нестабильное и транспортировать его нельзя. Он также отметил, что взятые в первый день анализы – отрицательные, исследования на другие вещества продолжатся в течение примерно двух суток.
Лечащий врач Навального Анастасия Васильева утверждает, что сотрудники полиции прямо при них показали главврачу название вещества. Оно публично не разглашается.
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