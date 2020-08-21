Врачи отвергли версию отравления Навального

Ранее источники издания «Медуза» также рассказали, что в крови Навального не нашли токсичных веществ. В материале говорилось, что биоматериалы направили для изучения в московскую лабораторию.

Ранее главврач БСМП-1 Александр Мураховский заявил, что состояние пребывающего в коме Навального пока нестабильно, в связи с чем преждевременно говорить о его транспортировке.

Представители Навального считают, что политика отравили намеренно, и настаивают на переводе в другое медучреждение. В Омск уже прибыл самолёт из Германии.

