Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в бассейне в Москве
Жизни и здоровью ребенка, пострадавшего в бассейне на юго-западе Москвы, ничего не угрожает. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля, в бассейне спорткомплекса «Надежда» на улице Крупской. Во время занятия по плаванию, по недосмотру тренера семилетний мальчик оказался под водой на несколько минут. Его спас обычный посетитель, который заметил произошедшее с ребенком. После оказания первой помощи, мальчика госпитализировали.
Ранее столичный главк СК РФ сообщал, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее сообщалось, что в Москве начали проверку из-за зефира с металлом во «ВкусВилле».
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