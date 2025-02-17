Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в бассейне в Москве

Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля, в бассейне спорткомплекса «Надежда» на улице Крупской. Во время занятия по плаванию, по недосмотру тренера семилетний мальчик оказался под водой на несколько минут. Его спас обычный посетитель, который заметил произошедшее с ребенком. После оказания первой помощи, мальчика госпитализировали.

Ранее столичный главк СК РФ сообщал, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Москве начали проверку из-за зефира с металлом во «ВкусВилле».







