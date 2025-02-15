В Новогирееве отремонтируют физкультурно-оздоровительный комплекс

Проект капитального ремонта здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном согласован по адресу Фрязевская улица, дом 13А. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Он отметил, что в комплексе отремонтируют бассейн, а также внутреннюю и внешнюю отделку. Также по проекту предполагаются утепление объекта, замена кровли и оконных блоков.

В помещении ФОК заменят отделку, обработают поверхности железобетонных конструкций антисептиком и заменят гипсокартонные и кирпичные перегородки. Также будет проведена замена окон.

Чащу бассейна облицуют новой керамической плиткой, заменят металлические ограждения, поручни и лестницы для спуска в бассейн.

Также специалисты проведут реновацию фасада, утеплителя и водосточной системы.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид

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