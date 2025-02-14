В Москве начали проверку из-за зефира с металлом во «ВкусВилле»

Роспотребнадзор Москвы начал расследование по факту обнаружения в одном из столичных магазинов «ВкусВилл» зефира с металлической стружкой, следует из сообщений на сайте ведомства.

Речь идет о торговой точке на улице Беломорской.

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Специалисты выяснили, что в продаже находились четыре упаковки зефира с металлической стружкой.

Уточняется, что реализация продукции в магазине приостановлена. Роспотребнадзор также направил во «ВкусВилл» запрос с целью прояснить ситуацию. Также информацию передали в управление Роспотребнадзора по Ульяновской области для принятия мер в отношении изготовителя.

Ранее стало известно, что инцидент с отравлением двух мужчин в Москве выпечкой с ртутью был спланированным преступлением, которое совершил один из «пострадавших», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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