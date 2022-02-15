Умер первый чемпион мира по шахматам среди юношей Ивков

Первый победитель чемпионата мира среди юниоров гроссмейстер Борислав Ивков умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации шахмат.

Умер личный фотограф Ельцина

Причина смерти не сообщается.

Ивков стал победителем первого в истории чемпионата мира среди юниоров до 20 лет, который состоялся в 1951 году. Он также трижды становился чемпионом Югославии по шахматам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шахматы
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