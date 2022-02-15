Умер первый чемпион мира по шахматам среди юношей Ивков
15 февраля 202200:41
Первый победитель чемпионата мира среди юниоров гроссмейстер Борислав Ивков умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации шахмат.
Причина смерти не сообщается.
Ивков стал победителем первого в истории чемпионата мира среди юниоров до 20 лет, который состоялся в 1951 году. Он также трижды становился чемпионом Югославии по шахматам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,3 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
341 тыс.+683 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+3,1 млн / сут.
- Байден и Джонсон призвали ЕС снизить зависимость от российского газа
- ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 410 млн
- СМИ: Нидерланды планируют отмену многих ограничений по COVID с 25 февраля
- Валиева впервые прокомментировала скандал со своей допинг-пробой на ОИ
- Зеленский: 16 февраля станет Днем единения Украины
- Человек погиб при столкновении пассажирских поездов в Мюнхене
- Лидера «Единой России» в Думе отправили на самоизоляцию
- Литва заявила о том, что семьи дипломатов покинули Украину
- «Слезы счастья»: Валиева поблагодарила россиян за поддержку
- Национальная полиция Украины начинает работу в усиленном режиме
14 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru