Умер четырехкратный чемпион СССР по футболу Василий Турянчик

Четырехкратный чемпион СССР по футболу Василий Турянчик умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба киевского «Динамо», за который играл футболист, передает ТАСС.

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В клубе выразили соболезнования близким футболиста, отметив, что память о нем останется в клубе.

Турянчик родился в 1935 году в Закарпатской области. Четыре раза стал чемпионом СССР в 1961, 1966, 1967 и 1968 годах.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Футбол
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