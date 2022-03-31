Умер четырехкратный чемпион СССР по футболу Василий Турянчик
31 марта 202221:59
Четырехкратный чемпион СССР по футболу Василий Турянчик умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба киевского «Динамо», за который играл футболист, передает ТАСС.
В клубе выразили соболезнования близким футболиста, отметив, что память о нем останется в клубе.
Турянчик родился в 1935 году в Закарпатской области. Четыре раза стал чемпионом СССР в 1961, 1966, 1967 и 1968 годах.
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31 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru