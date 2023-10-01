Около здания МВД в Анкаре прогремел взрыв
Взрыв произошел около здания Министерства внутренних дел (МВД) Турции в центре столицы. Президентская охрана выехала на место происшествия, сообщает телеканал CNN Turk.
«В районе Кызылай в центре Анкары раздался взрыв. Утверждается, что взрыв произошел рядом с министерством внутренних дел. Дороги вокруг были закрыты для движения», – цитирует сообщение РИА Новости.
По данным журналистов, в результате ЧП ранен человек. Подробности не сообщаются.
Ранее на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в Анкаре погибли пять человек, сообщило Минобороны Турции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru