Около здания МВД в Анкаре прогремел взрыв

Взрыв произошел около здания Министерства внутренних дел (МВД) Турции в центре столицы. Президентская охрана выехала на место происшествия, сообщает телеканал CNN Turk.

Взрыв произошёл у порта в турецком Дериндже

«В районе Кызылай в центре Анкары раздался взрыв. Утверждается, что взрыв произошел рядом с министерством внутренних дел. Дороги вокруг были закрыты для движения», – цитирует сообщение РИА Новости.

По данным журналистов, в результате ЧП ранен человек. Подробности не сообщаются.

Ранее на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в Анкаре погибли пять человек, сообщило Минобороны Турции.

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ФОТО: pxhere.com
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