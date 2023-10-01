Около здания МВД в Анкаре прогремел взрыв

«В районе Кызылай в центре Анкары раздался взрыв. Утверждается, что взрыв произошел рядом с министерством внутренних дел. Дороги вокруг были закрыты для движения», – цитирует сообщение РИА Новости.

По данным журналистов, в результате ЧП ранен человек. Подробности не сообщаются.

Ранее на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в Анкаре погибли пять человек, сообщило Минобороны Турции.