Взрыв произошёл у порта в турецком Дериндже

По данным канала, инцидент произошел в момент загрузки судна зерном, пострадали четыре человека.

Мэр Дериндже Зеки Айгюн отметил, что в результате взрыва в порту были повреждены элеваторы, в настоящее время их освобождают от зерна. Также спасатели проверяют, остался ли кто-то под завалами.

Ранее в Оренбургской области сотрудники ФСБ задержали предполагаемого организатора взрыва на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

