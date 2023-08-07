Взрыв произошёл у порта в турецком Дериндже
Взрыв прогремел в элеваторе в турецком порту Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула, сообщает телеканал CNN Turk.
По данным канала, инцидент произошел в момент загрузки судна зерном, пострадали четыре человека.
Мэр Дериндже Зеки Айгюн отметил, что в результате взрыва в порту были повреждены элеваторы, в настоящее время их освобождают от зерна. Также спасатели проверяют, остался ли кто-то под завалами.
Ранее в Оренбургской области сотрудники ФСБ задержали предполагаемого организатора взрыва на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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