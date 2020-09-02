Около 80 митингующих задержаны в Минске за 1 сентября
Около 80 участников акций протеста против результатов президентских выборов задержаны в Минске за 1 сентября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правозащитный центр "Весна".
Правозащитники отметили, что многих задержанных уже отпустили, однако часть из них останется в отделении милиции до утра. Ранее сообщалось, что задержанные журналисты также проведут ночь в изоляторе до утра 2 сентября. На эту дату назначен суд.
В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.
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