Около 80 митингующих задержаны в Минске за 1 сентября

Правозащитники отметили, что многих задержанных уже отпустили, однако часть из них останется в отделении милиции до утра. Ранее сообщалось, что задержанные журналисты также проведут ночь в изоляторе до утра 2 сентября. На эту дату назначен суд.

В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.

