Суд над задержанными в Минске журналистами состоится 2 сентября

Задержанные во вторник в Минске журналисты ночь проведут в отделении милиции, а утром 2 сентября состоится суд. Об этом сообщает белорусский портал Tut.by.

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Как сообщили порталу в РУВД, журналистов будут судить за участие в несанкционированной акции по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Наказание предусматривает штраф или административный арест.

В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.



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ФОТО: flickr.com
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