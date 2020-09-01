Суд над задержанными в Минске журналистами состоится 2 сентября

Как сообщили порталу в РУВД, журналистов будут судить за участие в несанкционированной акции по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Наказание предусматривает штраф или административный арест.

В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.







