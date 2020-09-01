Суд над задержанными в Минске журналистами состоится 2 сентября
Задержанные во вторник в Минске журналисты ночь проведут в отделении милиции, а утром 2 сентября состоится суд. Об этом сообщает белорусский портал Tut.by.
Как сообщили порталу в РУВД, журналистов будут судить за участие в несанкционированной акции по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Наказание предусматривает штраф или административный арест.
В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.
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