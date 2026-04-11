В порту Владивостока арестовали иностранный грузовоз
Иностранное судно, ранее столкнувшееся с российским сейнером, арестовали в порту Владивостока. Об этом заявили в главном межрегиональном (специализированном) управлении Федеральной службы судебных приставов.
Ведомство уточнило, что арестован иностранный грузовоз, находящийся на рейде в акватории Амурского залива.
«Решение об аресте как обеспечительной мере принял арбитражный суд Приморского края», - указано в сообщении.
По данным управления, ранее грузовоз столкнулся с рыболовецким сейнером РФ, в результате последний получил значительный ущерб. Пострадавшая сторона подала иск в суд, потребовав принять обеспечительные меры к компании виновника. Арестованный грузовоз не сможет покинуть акваторию порта Владивостока до отмены этих мер.
Между тем США сняли санкции с российских контейнеровозов Fesco Moneron, Fesco Magadan и Sv Nikolay, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Ключ к освоению космоса»: Миссия «Артемида‑2» вернулась на Землю
- В Новороссийске обломки дронов повредили три дома
- Режиссер Грамматиков призвал кинематографистов учиться работе с ИИ
- В Дагестане остаются подтопленными 762 жилых дома
- СК: После пожара в доме в Мытищах госпитализировали пять человек
- Чего ждать от переговоров США с Ираном в Исламабаде
- В Калужской области после атаки БПЛА загорелся трансформатор
- Москалькова анонсировала возвращение жителей Курской области с Украины
- В порту Владивостока арестовали иностранный грузовоз
- В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд в транспорте для учителей и врачей