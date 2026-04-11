В порту Владивостока арестовали иностранный грузовоз

Иностранное судно, ранее столкнувшееся с российским сейнером, арестовали в порту Владивостока. Об этом заявили в главном межрегиональном (специализированном) управлении Федеральной службы судебных приставов.

Ведомство уточнило, что арестован иностранный грузовоз, находящийся на рейде в акватории Амурского залива.

«Решение об аресте как обеспечительной мере принял арбитражный суд Приморского края», - указано в сообщении.

По данным управления, ранее грузовоз столкнулся с рыболовецким сейнером РФ, в результате последний получил значительный ущерб. Пострадавшая сторона подала иск в суд, потребовав принять обеспечительные меры к компании виновника. Арестованный грузовоз не сможет покинуть акваторию порта Владивостока до отмены этих мер.

Между тем США сняли санкции с российских контейнеровозов Fesco Moneron, Fesco Magadan и Sv Nikolay, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

