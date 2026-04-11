Москалькова анонсировала возвращение жителей Курской области с Украины

Последние жители Курской области, остававшиеся на Украине, будут возвращены в Россию в субботу. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова.

«Последние курские заложники сегодня вернутся на родину. Они выехали с Украины и двигаются в сторону Беларуси», - написала Москалькова в канале на платформе Мах.

Омбудсмен отметила, что едет встречать этих граждан.

Ранее Москалькова заявляла о семи курянах, которых продолжали удерживать на территории Украины.

