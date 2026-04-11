Москалькова анонсировала возвращение жителей Курской области с Украины
11 апреля 202608:43
Последние жители Курской области, остававшиеся на Украине, будут возвращены в Россию в субботу. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова.
«Последние курские заложники сегодня вернутся на родину. Они выехали с Украины и двигаются в сторону Беларуси», - написала Москалькова в канале на платформе Мах.
Омбудсмен отметила, что едет встречать этих граждан.
Ранее Москалькова заявляла о семи курянах, которых продолжали удерживать на территории Украины.
Горячие новости
- «Ключ к освоению космоса»: Миссия «Артемида‑2» вернулась на Землю
- В Новороссийске обломки дронов повредили три дома
- Режиссер Грамматиков призвал кинематографистов учиться работе с ИИ
- В Дагестане остаются подтопленными 762 жилых дома
- СК: После пожара в доме в Мытищах госпитализировали пять человек
- Чего ждать от переговоров США с Ираном в Исламабаде
- В Калужской области после атаки БПЛА загорелся трансформатор
- Москалькова анонсировала возвращение жителей Курской области с Украины
- В порту Владивостока арестовали иностранный грузовоз
- В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд в транспорте для учителей и врачей