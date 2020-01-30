До 70 россиян оказались на круизном судне, задержанном в Италии из-за коронавируса

30 января 202017:29

Круизный лайнер Costa Smeralda задержан в итальянском порту Чивитавеккья в связи с заболеванием одного из пассажиров, предположительно, пневмонией, вызванной новым коронавирусом из Китая. На борту судна находятся около семидесяти граждан России, сообщает посольство РФ в Риме.

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По словам дипломатов, судовладелец гарантирует пассажирам питание и всё необходимое, несмотря на задержку в порту. Сотрудник российского диппредставительства направляются в Чивитавеккью для оказания возможной помощи соотечественникам.

Порт расположен примерно в ста километрах от столицы Италии. Уже известно, что симптому заболевания выявлены 54-летней женщины из Макао. Она прилетела в Милан из Гонконга 25 января, а накануне в компании с мужчиной поднялась на борт круизного лайнера. Оба помещены в санитарный изолятор на судне, хотя у спутника заболевший никаких подозрительных симптомов не выявлено.

На сегодня в Китае новым вирусом, по официальным данным, заразились уже около восьми тысяч человек, умерли 170.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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