Около 300 протестующих задержали в Минске 1 ноября
Белорусские правоохранители задержали 1 ноября около 300 участников протестных акций в Минске и Минском районе, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своём Telegram-канале.
Чемоданова рассказала, что самым многочисленным стало шествие от станции метро «Парк Челюскинцев», в ходе которого протестующие вышли на проезжую часть пр. Независимости и заблокировали движение транспорта, однако сотрудникам милиции удалось вытеснить их на тротуар и освободить проезд.
Официальный представитель МВД республики добавила, что затем участники акции прибыли в урочище Куропаты, где оказали активное противодействие правоохранительным органам, а также использовали самодельное взрывное устройство в районе Логойского тракта. Сотрудники милиции, в свою очередь, применяли светошумовые боеприпасы и резиновые пули.
Чемоданова отметила, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района было задержано около 300 человек, в их отношении которых составили административные протоколы. У задержанных при себе были газовые баллончики, камни, незарегистрированная атрибутика.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы и требует отставки властей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru