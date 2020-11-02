Около 300 протестующих задержали в Минске 1 ноября

Официальный представитель МВД республики добавила, что затем участники акции прибыли в урочище Куропаты, где оказали активное противодействие правоохранительным органам, а также использовали самодельное взрывное устройство в районе Логойского тракта. Сотрудники милиции, в свою очередь, применяли светошумовые боеприпасы и резиновые пули.



Чемоданова отметила, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района было задержано около 300 человек, в их отношении которых составили административные протоколы. У задержанных при себе были газовые баллончики, камни, незарегистрированная атрибутика.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы и требует отставки властей.

