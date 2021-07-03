Около 20 человек пропали без вести после схода оползня в Японии
Около 20 человек числятся пропавшими без вести после схода оползня в городе Атами (префектура Сидзуока) в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.
На место происшествия направлены спасатели. Кроме того, местные власти запросили помощь Сил самообороны.
Сильные дожди продолжаются несколько дней в центральных и восточных регионах Японии. В некоторых районах за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков.
Ранее стало известно, что как минимум 205 тысячам человек из японской префектуры Канагава рекомендовали эвакуироваться из-за сильных дождей, возможных сходов оползней и выходов рек из берегов.
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