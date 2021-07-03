СМИ: В Японии более 200 тысячам человек рекомендовано эвакуироваться из-за ливней
По меньшей мере 205 тысячам жителей японской префектуры Канагава рекомендовали эвакуироваться из-за сильных дождей, возможных сходов оползней и выходов рек из берегов. Об этом сообщает телеканал NHK.
По данным метеорологического управления Японии, за последние двое суток в некоторых районах Канагавы выпало до 600 мм осадков.
Из-за дождей движение скоростных поездов на проходящей по территории префектуры железной дороге приостановлено. Эта ветка, которая проходит в том числе по районам Канагавы на побережье Тихого океана, соединяет Токио с крупными городами Нагоя, Осака и Киото.
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