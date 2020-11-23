Около 100 тысяч жителей Приморья будут жить без электричества до среды

В Приморском крае без электричества остаются около 100 тысяч человек - 69 тысяч человек во Владивостоке и около 30 тысяч в Артеме, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора региона Олега Кожемяко.

Согласно прогнозу, электроснабжение будет восстановлено не раньше среды. «По Владивостоку они прогноз дают не ранее среды из-за сложности монтажа, сложности рельефа. По Артему они по частному сектору дают тоже не ранее среды-четверга», - отметил глава региона.

Ледяной дождь в Приморье лишил света более 100 тыс. человек

Тем временем, энергетики восстановили электроснабжение жителей пригорода Владивостока в районе бухты Лазурная и поселка Емар.

Напряжение также появилось в коммунальных и социально-значимых объектах микрорайона.

В ночь на 19 ноября на Приморский край обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад.

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ФОТО: pixabay.com
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