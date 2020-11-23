Около 100 тысяч жителей Приморья будут жить без электричества до среды

В Приморском крае без электричества остаются около 100 тысяч человек - 69 тысяч человек во Владивостоке и около 30 тысяч в Артеме, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора региона Олега Кожемяко.

Согласно прогнозу, электроснабжение будет восстановлено не раньше среды. «По Владивостоку они прогноз дают не ранее среды из-за сложности монтажа, сложности рельефа. По Артему они по частному сектору дают тоже не ранее среды-четверга», - отметил глава региона.