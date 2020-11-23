Энергетикам удалось восстановить энергоснабжение пригорода Владивостока
Энергетики восстановили электроснабжение жителей пригорода Владивостока в районе бухты Лазурная и поселка Емар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на энергетиков.
Напряжение также появилось в коммунальных и социально-значимых объектах микрорайона. Возобновить подачу электричества удалось после того, как были восстановлены провода на ЛЭП. Работы продолжаются по линии, питающей часть поселка Славянка.
В ночь на 19 ноября на Приморский край обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что во Владивостоке и Артёме около 150 тыс. человек остаются без электричества, водоснабжения и отопления. Он также сообщил, что во Владивостоке решено открыть пункты временного размещения для людей, где их обеспечат горячим питанием.
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