Энергетикам удалось восстановить энергоснабжение пригорода Владивостока

Энергетики восстановили электроснабжение жителей пригорода Владивостока в районе бухты Лазурная и поселка Емар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на энергетиков.

Напряжение также появилось в коммунальных и социально-значимых объектах микрорайона. Возобновить подачу электричества удалось после того, как были восстановлены провода на ЛЭП. Работы продолжаются по линии, питающей часть поселка Славянка.

Ледяной дождь в Приморье лишил света более 100 тыс. человек

В ночь на 19 ноября на Приморский край обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что во Владивостоке и Артёме около 150 тыс. человек остаются без электричества, водоснабжения и отопления. Он также сообщил, что во Владивостоке решено открыть пункты временного размещения для людей, где их обеспечат горячим питанием.

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ФОТО: ura.ru
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