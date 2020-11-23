Энергетикам удалось восстановить энергоснабжение пригорода Владивостока

В ночь на 19 ноября на Приморский край обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что во Владивостоке и Артёме около 150 тыс. человек остаются без электричества, водоснабжения и отопления. Он также сообщил, что во Владивостоке решено открыть пункты временного размещения для людей, где их обеспечат горячим питанием.

