Около 100 домов на Ставрополье оказались подтоплены из-за ливня
Около 100 домов на Ставрополье оказались подтоплены из-за прошедшего ливня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
По данным агентства, из-за молнии было потеряно управление шлюзами оросительной системы, что привело к выводу осадков в село Прасковея. Отмечается, что в подтопленных домах села проживают более 300 человек.
Работы по ликвидации последствий подтопления запланированы на 8 утра субботы. В настоящее время ливень закончился, уровень воды снижается.
Ранее 15 июля сообщалось, что три деревни и четыре дачных поселка в подмосковном Можайске оказались отрезанными от внешнего мира из-за ливней в столичном регионе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
759 тыс.+6 406 / сут.
Умерли
12 123+186 / сут.
Выздоровели
539 тыс.+7 681 / сут.
- ВОЗ заявила о рекорде суточного прироста зараженных коронавирусом
- Студентам могут повысить стипендию до уровня МРОТ
- Реальные доходы россиян упали на 8%
- Испанские ученые обнаружили ранний симптом коронавируса
- Экс-ведущая музыкального канала пожаловалась на изнасилование в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru