Около 100 домов на Ставрополье оказались подтоплены из-за ливня

Около 100 домов на Ставрополье оказались подтоплены из-за прошедшего ливня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

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По данным агентства, из-за молнии было потеряно управление шлюзами оросительной системы, что привело к выводу осадков в село Прасковея. Отмечается, что в подтопленных домах села проживают более 300 человек.

Работы по ликвидации последствий подтопления запланированы на 8 утра субботы. В настоящее время ливень закончился, уровень воды снижается.

Ранее 15 июля сообщалось, что три деревни и четыре дачных поселка в подмосковном Можайске оказались отрезанными от внешнего мира из-за ливней в столичном регионе.

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