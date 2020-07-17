Около 100 домов на Ставрополье оказались подтоплены из-за ливня

По данным агентства, из-за молнии было потеряно управление шлюзами оросительной системы, что привело к выводу осадков в село Прасковея. Отмечается, что в подтопленных домах села проживают более 300 человек.

Работы по ликвидации последствий подтопления запланированы на 8 утра субботы. В настоящее время ливень закончился, уровень воды снижается.

Ранее 15 июля сообщалось, что три деревни и четыре дачных поселка в подмосковном Можайске оказались отрезанными от внешнего мира из-за ливней в столичном регионе.

