В Петербурге ребенок погиб от удара молнии
В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик погиб от удара молнии в Петродворцовом районе, недалеко от Финского залива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на станцию скорой помощи района.
Как передает агентство, несчастный случай произошел около 8 вечера по московскому времени. Ребенок с семьей находился у ресторана на набережной Сидоровского канала. На момент прибытия бригады медиков мальчик уже находился в состоянии клинической смерти. Врачи пытались спасти пострадавшего в течение 45 минут, однако его состояние было очень тяжелым, его не удалось привести в сознание.
Весь вечер в городе был ливень с грозой, в соцсетях появилось множество роликов, на которых видно затопленные дороги и тротуары.
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