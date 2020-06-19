В Петербурге ребенок погиб от удара молнии

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик погиб от удара молнии в Петродворцовом районе, недалеко от Финского залива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на станцию скорой помощи района.

Уральский холод сдует московский зной

Как передает агентство, несчастный случай произошел около 8 вечера по московскому времени. Ребенок с семьей находился у ресторана на набережной Сидоровского канала. На момент прибытия бригады медиков мальчик уже находился в состоянии клинической смерти. Врачи пытались спасти пострадавшего в течение 45 минут, однако его состояние было очень тяжелым, его не удалось привести в сознание.

Весь вечер в городе был ливень с грозой, в соцсетях появилось множество роликов, на которых видно затопленные дороги и тротуары.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Санкт-ПетербургГибельГроза
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры