В Петербурге ребенок погиб от удара молнии

Как передает агентство, несчастный случай произошел около 8 вечера по московскому времени. Ребенок с семьей находился у ресторана на набережной Сидоровского канала. На момент прибытия бригады медиков мальчик уже находился в состоянии клинической смерти. Врачи пытались спасти пострадавшего в течение 45 минут, однако его состояние было очень тяжелым, его не удалось привести в сознание.

Весь вечер в городе был ливень с грозой, в соцсетях появилось множество роликов, на которых видно затопленные дороги и тротуары.