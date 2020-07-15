Ливни отрезали от мира семь поселений под Можайском
Три деревни и четыре дачных поселка в подмосковном Можайске оказались отрезанными от внешнего мира из-за ливней в столичном регионе. Обильные осадки переполнили реку и размыли дорогу регионального значения Ваулино – Бабаево. Информация об этом размещена на сайте городского округа.
Движение по этой дороге вынужденно перекрыто. С жителями отрезанных поселений поддерживается связь, им предоставляется вся необходимая помощь. К счастью, пострадавших нет, отметили в администрации.
Сейчас на месте размыва сооружается временный деревянный мост для пешеходов. Организовано дежурство транспорта для проезда жителей за продуктами в ближайший магазин. Ведутся работы по восстановлению полотна дороги. Выставлены посты МЧС для помощи жителям.
Всего минувшей ночью из-за шквалистого ветра и упавших деревьев в округе без света остались 70 населённых пунктов. По данным областного главка МЧС, в целом по Подмосковью за сегодня подтоплено около полусотни дачных домов и 90 участков. Всего остаются подтопленными 131 участок в трех муниципальных образованиях области и 64 дачных дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru