Около 10 женщин задержали на митинге в поддержку Колесниковой в Минске

Милиция Минска задержала около 10 женщин в ходе несанкционированного митинга в поддержку члена белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, участие в митинге приняли десятки человек, в основном женщины. Они демонстрировали плакаты в поддержку Колесниковой.

Милиция начала задержания после отказа демонстрантов разойтись. Всех задержанных посадили в автобус и увезли в отделение для составления протоколов, отмечает агентство.

Напомним, ранее в среду стало известно, что член президиума КС Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти. Сообщалось, что она арестована и находится в СИЗО в Минске.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинскБелоруссия
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