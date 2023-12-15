Суд выпустил из СИЗО отца устроившей стрельбу в брянской гимназии школьницы

В частности, Дмитрия Афанаскина, в отношении которого возбудили дело по статье «небрежное хранение оружия», выпустили из СИЗО, заменив арест на запрет определённых действий.

«Заключение под стражу... заменить на запрет определённых действий», - постановил судья.

Трагедия в брянской школе №5 произошла 7 декабря. Ученица принесла в образовательное учреждение помповое ружье, из которого расстреляла своих одноклассников, сообщает «Свободная пресса». Погибли два человека, в том числе стрелявшая, пятеро пострадали.

