Суд выпустил из СИЗО отца устроившей стрельбу в брянской гимназии школьницы
Брянский областной суд изменил меру пресечения в отношении отца 14-летней школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5, сообщает ТАСС.
В частности, Дмитрия Афанаскина, в отношении которого возбудили дело по статье «небрежное хранение оружия», выпустили из СИЗО, заменив арест на запрет определённых действий.
«Заключение под стражу... заменить на запрет определённых действий», - постановил судья.
Трагедия в брянской школе №5 произошла 7 декабря. Ученица принесла в образовательное учреждение помповое ружье, из которого расстреляла своих одноклассников, сообщает «Свободная пресса». Погибли два человека, в том числе стрелявшая, пятеро пострадали.
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