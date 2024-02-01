Охраннику гимназии в Брянске продлили домашний арест до 6 марта
Охраннику гимназии №5 города Брянска Галине Чертковой продлили до 6 марта меру пресечения в виде домашнего ареста.. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Напомним, Черткову обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Утром 7 декабря 2023 года в гимназии произошла трагедия — восьмиклассница пришла в учебное заведение, вооруженная спрятанным в тубусе с помповым ружьем своего отца. Она проникла в кабинет биологии и открыла огонь по одноклассникам. Были ранены шестеро подростков, двое из них (в частности, сама злоумышленница) погибли.
Ранее сообщалось, что подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru