В Новосибирске старшеклассник открыл в школе стрельбу из пневматического пистолета
Учащийся одной из школ в Новосибирске выстрелил в знакомого из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
«Поступило сообщение из учебного заведения о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и изъяли ... пистолет», — приводит сообщение ТАСС.
Правоохранители уточнили, что стрелявший не имел злого умысла и произвел выстрел в шутку. Потерпевшему выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью. Со стрелком провели разъяснительную беседу о «недопустимости подобных действий».
На минувшей неделе ученик открыл стрельбу в школе в Калининском районе Санкт-Петербурга. Подросток несколько раз выстрелил на улице и внутри здания из пневматического пистолета, отмечает телеканал «360». В результате ЧП пострадали четыре человека. Следственный комитет возбудил против 16-летнего стрелка уголовное дело о хулиганстве, подростку может грозить до семи лет заключения, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru