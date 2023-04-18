В Новосибирске старшеклассник открыл в школе стрельбу из пневматического пистолета

«Поступило сообщение из учебного заведения о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и изъяли ... пистолет», — приводит сообщение ТАСС.

Правоохранители уточнили, что стрелявший не имел злого умысла и произвел выстрел в шутку. Потерпевшему выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью. Со стрелком провели разъяснительную беседу о «недопустимости подобных действий».

На минувшей неделе ученик открыл стрельбу в школе в Калининском районе Санкт-Петербурга. Подросток несколько раз выстрелил на улице и внутри здания из пневматического пистолета, отмечает телеканал «360». В результате ЧП пострадали четыре человека. Следственный комитет возбудил против 16-летнего стрелка уголовное дело о хулиганстве, подростку может грозить до семи лет заключения, пишет Ura.ru.

