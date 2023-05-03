В школе в Белграде подросток открыл стрельбу по сверстникам
Подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда. Об этом пишет сербская газета «Вечерне новости».
По данным издания, 14-летний юноша вошел в учреждение около 08:00 (09:00 мск) и открыл огонь. Охранник школы погиб, одна из учителей получила ранение. Также пострадали несколько учеников.
«Вечерне новости» отмечает, что у здания школы находятся полицейские и несколько машин скорой помощи. Стрелок задержан.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу со своего балкона, злоумышленник стрелял из страйкбольного оружия, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru