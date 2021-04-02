Охранника в Киеве расстреляли из-за замечания об отсутствии маски
Полиция Киева задержала мужчину, который травмировал охранника магазина, сделавшего ему замечание об отсутствии маски, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.
По данным правоохранителей, в ТРЦ на проспекте Победы охранник указал одному из посетителей на необходимость носить защитную маску. Однако мужчина, не желавший соблюдать карантин, достал предмет, похожий на пистолет, и дважды выстрелил в охранника и нанёс ему телесные повреждения в область головы и туловища.
В настоящее время в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее в Лондоне местного жителя на 18 недель отправили в тюрьму за плевок в водителя автобуса в период пандемии. Кроме того, хулиган должен будет выплатить штраф в пользу потерпевшего в размере 128 фунтов стерлингов (13,5 тысячи рублей по текущему курсу).
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