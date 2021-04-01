Житель Лондона сел в тюрьму за плевок в водителя автобуса в период пандемии

Магистратский суд лондонского кайона Кройдон приговорил местного жителя Майкла Айду к 18 неделям тюремного заключения за то, что он плюнул в водителя автобуса, сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл 13 февраля. 44-летний лондонец сначала отказался платить за проезд, а затем стал агрессивно реагировать на замечания водителя, после чего снял медицинскую маску и плюнул в него.

В полиции отметили, что водитель не пострадал благодаря защитному стеклу в кабине. Кроме того он сразу собрал образцы слюны пассажира, по которым стражи порядка установили личность дебошира.

С учётом того, что всё произошло в условиях пандемии, Айду, который признал свою вину, лишили свободы, а также обязали заплатить судебный сбор в пользу потерпевшего в размере 128 фунтов стерлингов (13,5 тысячи рублей по текущему курсу).

Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе в связи с угрозой переполнения больниц из-за коронавируса, сообщает RT.