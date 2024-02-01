Охранник съел кусок арт-объекта на выставке современного искусства в Москве

Инцидент попал на видео. На ролике видно, как мужчина в черном костюме подходит к картине, к раме которой прикреплена рыба. Мужчина сначала изучает ее, а затем, приложив усилия, отрывает и кладет в рот. Однако рыба оказалась несъедобная, и охранник выплюнул откушенный кусок.

Охранник объяснил, что был уставшим и не понимал, что делает. От работы его отстранили, а арт-объект вскоре отреставрируют.

Ранее в музее Лувр в Париже экоактивисты облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда».

