Охранник съел кусок арт-объекта на выставке современного искусства в Москве
Охранник решил съесть часть картины на выставке современного искусства в Москве на ВДНХ. Организаторы выставки заметили, что на картине «Побег Золотой рыбки» не хватает главного персонажа. Просмотрев видеозаписи из зала, они обнаружили, что вандалом оказался охранник.
Инцидент попал на видео. На ролике видно, как мужчина в черном костюме подходит к картине, к раме которой прикреплена рыба. Мужчина сначала изучает ее, а затем, приложив усилия, отрывает и кладет в рот. Однако рыба оказалась несъедобная, и охранник выплюнул откушенный кусок.
Охранник объяснил, что был уставшим и не понимал, что делает. От работы его отстранили, а арт-объект вскоре отреставрируют.
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