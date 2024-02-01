Охранник съел кусок арт-объекта на выставке современного искусства в Москве

Охранник решил съесть часть картины на выставке современного искусства в Москве на ВДНХ. Организаторы выставки заметили, что на картине «Побег Золотой рыбки» не хватает главного персонажа. Просмотрев видеозаписи из зала, они обнаружили, что вандалом оказался охранник.

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Инцидент попал на видео. На ролике видно, как мужчина в черном костюме подходит к картине, к раме которой прикреплена рыба. Мужчина сначала изучает ее, а затем, приложив усилия, отрывает и кладет в рот. Однако рыба оказалась несъедобная, и охранник выплюнул откушенный кусок.

Охранник объяснил, что был уставшим и не понимал, что делает. От работы его отстранили, а арт-объект вскоре отреставрируют.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ВыставкаИскусствоВДНХ

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