Экоактивисты облили супом картину «Джоконда» в Лувре

Инцидент произошел утром 28 января. Двое мужчин плеснули суп на бронированное стекло, защищающее картину.

Экоактивисты объяснили свои действия желанием «продвигать право на здоровое и устойчивое питание».

В 2022 году Лувр подал иск после того, как один из посетителей Лувра бросил торт в «Джоконду». Свои действия злоумышленник объяснил «желанием спасти планету».

Ранее в столице Абхазии Сухуми произошел пожар в картинной галерее. Из четырех тысяч произведений удалось спасти только 150. Полностью уничтожены работы художника Александра Чачбы-Шервашидзе, отмечает «Радиоточка НСН».

