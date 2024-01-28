Экоактивисты облили супом картину «Джоконда» в Лувре
В музее Лувр в Париже экоактивисты облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда», сообщило агентство «Франс Пресс».
Инцидент произошел утром 28 января. Двое мужчин плеснули суп на бронированное стекло, защищающее картину.
Экоактивисты объяснили свои действия желанием «продвигать право на здоровое и устойчивое питание».
В 2022 году Лувр подал иск после того, как один из посетителей Лувра бросил торт в «Джоконду». Свои действия злоумышленник объяснил «желанием спасти планету».
Ранее в столице Абхазии Сухуми произошел пожар в картинной галерее. Из четырех тысяч произведений удалось спасти только 150. Полностью уничтожены работы художника Александра Чачбы-Шервашидзе, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экоактивисты облили супом картину «Джоконда» в Лувре
- В Стамбуле произошла стрельба в католической церкви
- Reuters: Индия отказалась от российского оружия в пользу американского
- В Финляндии идет голосование на выборах президента
- СК возбудил дело из-за избиения журналистов «Известий» в Подмосковье
- Прокуратура устанавливает причины возникновения пожара в Театре сатиры
- Площадь пожара в Театре сатиры достигла 250 «квадратов»
- Львов с Дворцового причала в Петербурге отправили на реставрацию
- Собянин: Около 270 премьер в столичных театрах состоялось в прошлом году
- Володин: В России проиндексируют маткапитал и другие социальные выплаты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru