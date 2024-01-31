Художественный музей Финляндии подписал Илью Репина как «украинца»

Куратор музея объяснил ситуацию поступлением «новой информации». По данным СМИ, решения принято под давлением украинской общественности.

Коллекция русской живописи в «Атенеуме» появилась после проведения в 2021 году совместной выставки с Третьяковской галереей и Музеем русского искусства.

В феврале прошлого года нью-йоркский музей искусств «Метрополитен» поменял название полотна Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на «Танцовщицы в украинских костюмах», напоминает «Радиоточка НСН».

