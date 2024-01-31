Художественный музей Финляндии подписал Илью Репина как «украинца»
Один из крупнейших финских художественных музеев «Атенеум» подписал русского живописца Илью Репина как «украинца», пишет Telegram-канал Readovka.
Куратор музея объяснил ситуацию поступлением «новой информации». По данным СМИ, решения принято под давлением украинской общественности.
Коллекция русской живописи в «Атенеуме» появилась после проведения в 2021 году совместной выставки с Третьяковской галереей и Музеем русского искусства.
В феврале прошлого года нью-йоркский музей искусств «Метрополитен» поменял название полотна Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на «Танцовщицы в украинских костюмах», напоминает «Радиоточка НСН».
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