Охотничий билет на имя Рашкина и оружие нашли рядом с местом убийства лося

Сотрудники МВД нашли в Саратовской области карабин с патронами и охотничий билет на имя Валерия Рашкина, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу областного МВД.

Эти находки были сделаны в лесу недалеко от места разделки туши лося, в незаконной охоте на которого подозревают депутата КПРФ.

«Потрогал – стал соучастником!» В WWF объяснили, чем грозит Рашкину мертвый лось

В ведомстве сообщили об обнаружении двух чехлов от охотничьих ружей. В одном из них был карабин с прицелом ночного видения, в другом – патроны и тренога. Также там были «разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В.Ф.».

Ранее сообщалось, что в Саратовской области инспекторы задержали автомобиль, в котором находился парламентарий, в его багажнике нашли разделанную тушу лося. По версии Рашкина, во время прогулки по лесу он обнаружил мёртвого лося и решил отвезти его в полицию.

Бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что, если будет доказан факт браконьерства, Рашкину может грозить не только лишение депутатского мандата, но и уголовное наказание.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОружиеОхотаВалерий Рашкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры