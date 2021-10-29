Охотничий билет на имя Рашкина и оружие нашли рядом с местом убийства лося

В ведомстве сообщили об обнаружении двух чехлов от охотничьих ружей. В одном из них был карабин с прицелом ночного видения, в другом – патроны и тренога. Также там были «разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В.Ф.».

Ранее сообщалось, что в Саратовской области инспекторы задержали автомобиль, в котором находился парламентарий, в его багажнике нашли разделанную тушу лося. По версии Рашкина, во время прогулки по лесу он обнаружил мёртвого лося и решил отвезти его в полицию.

Бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что, если будет доказан факт браконьерства, Рашкину может грозить не только лишение депутатского мандата, но и уголовное наказание.

