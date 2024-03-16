На севере Сахалина самолет выкатился за пределы ВПП
Самолет DHC-6 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в Ногликах на севере Сахалина, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в субботу в 11:35 (03:35 мск).
«В аэропорту Ноглики после посадки воздушного судна... допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы», — отметили в ведомстве.
По предварительной информации, борт выполнял чартерный технический рейс в пределах региона, в нем находились два члена экипажа.
Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в зимнее время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru