На севере Сахалина самолет выкатился за пределы ВПП

Самолет DHC-6 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в Ногликах на севере Сахалина, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы ВПП

Инцидент произошел в субботу в 11:35 (03:35 мск).

«В аэропорту Ноглики после посадки воздушного судна... допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, борт выполнял чартерный технический рейс в пределах региона, в нем находились два члена экипажа.

Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в зимнее время.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
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