«Экономят на контроле»: Как технические проблемы «Боингов» скажутся на безопасности полетов

«Это касается самолетов последней серии, не тех самолетов, на которых мы летаем. Наша сборка была еще пять-десять лет назад, мы летаем на Boeing 737 и Boeing 777 тех годов сборки. А проблемы начали появляться в сборке 2022-2023 годов», - отметил он.

По его словам, компания ради экономии избавилась от контрольных органов, что и привело к сложившейся ситуации.

«В компании ослаблен контроль, контрольные органы там практически сейчас отсутствуют, все отдано на откуп рабочему классу, а тот где-то не до конца докрутил и еще что-то. Контроля нет! Надо ужесточать контроль, а они пошли по пути экономии, сократили эту службу», - объяснил Горбачев.

При этом он добавил, что винить только производителя не стоит, свою лепту внесли и авиакомпании, которые не проводят тщательных проверок самолетов.

«Я считаю, что это не только оплошность производителя. Авиакомпании тоже виноваты, плохо работают инженерные службы. Что валить на производителя? Авиакомпания же эксплуатирует, она должна все проверять тщательнее. То дверь отвалилась, то колеса… Надо все проверять перед вылетом, ребята», - подытожил собеседник НСН.

Ранее в Портленде произошла разгерметизация борта компании Alaska Airlines, часть его обшивки отлетела во время полета. Американская United Airlines провела проверку других лайнеров и обнаружила, что на десяти из них не затянуты болты в панелях, отмечает «Радиоточка НСН».

