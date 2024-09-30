Одного ребенка и шестерых взрослых спасли из горящего дома в Москве

Один ребенок и шестеро взрослых спасены из жилого дома на Ильменском проезде в Москве, который охвачен огнем, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС.

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В настоящее время удалось остановить распространение пламени, потушено открытое горение.

До этого огонь перекинулся на квартиры с пятого по восьмой этажи.

Ранее пожар произошел в ТЦ «Тетрис» в подмосковных Бронницах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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